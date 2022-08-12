Создать анимацию для сайта на WordPress

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Завершен3 заявки531 просмотр

Создать шесть 2D анимаций из статичных блоков сайта

Здесь подробно описал задачи по каждому блоку https://docs.google.com/document/d/1ev-BudYFn3uw1eeSPdZwpfn0VhWOxnyRLsZmL5ye1dc/edit?usp=sharing

Предлагайте цены и сроки, а так же портфолио.

WordPress
3 года назад
headhunter1
Юрий 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

spens_IT
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$100
2 дня
Escrow
Спасибо огромное Николаю за качественно проделанную работу. Мне требовалось сделать из статичных блоков сайта анимацию. Результат превзошел все ожидания. Работа была выполнена быстро, качественно и за приемлемую сумму. Будем сотрудничать теперь постоянно! Всем рекомендую, не пожалеете!=)
Юрій дуже хороший заказник, все докладно пояснив, також оплата була виконана швидко, та до домовленої суми була додана премія. Всім рекомендую Юрія, надіюсь на подальшу співпрацю!

Заявки фрилансеров

Саша
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Жалгас
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
spens_IT
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад

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