Спасибо огромное Николаю за качественно проделанную работу. Мне требовалось сделать из статичных блоков сайта анимацию. Результат превзошел все ожидания. Работа была выполнена быстро, качественно и за приемлемую сумму. Будем сотрудничать теперь постоянно! Всем рекомендую, не пожалеете!=)