Необходимо разработать анимационный GIF-баннер для форума с именем Ник Levi. Баннер должен быть ярким, привлекающим внимание и соответствовать тематике форума. Обратите внимание на качество анимации и стиль исполнения.
Создать анимацию для сайта на WordPress
Создать шесть 2D анимаций из статичных блоков сайта
Здесь подробно описал задачи по каждому блоку https://docs.google.com/document/d/1ev-BudYFn3uw1eeSPdZwpfn0VhWOxnyRLsZmL5ye1dc/edit?usp=sharing
Предлагайте цены и сроки, а так же портфолио.
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