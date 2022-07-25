Анимационный ролик для YouTube

Доброго времени суток!

Нужно анимировать персонажа (2D), который объясняет всевозможные темы в сфере Coaching для YouTube. Есть иллюстрация персонажа и Storyboard. Интересует стоимость за минуту.

Если у вас есть интересное портфолио, то это будет огромным плюсом!