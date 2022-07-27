Ищется специалист для создания продающего ролика стартапа в сфере криптовалюты. Длительность видео ~2 минуты, с легким юмором. Необходимо визуализировать текст с помощью образов и анимированных блок-схем. Музыка и закадровый голос будут предоставлены. Требуется творческий подход и опыт в анимации.