Ищется специалист для создания продающего ролика стартапа в сфере криптовалюты. Длительность видео ~2 минуты, с легким юмором. Необходимо визуализировать текст с помощью образов и анимированных блок-схем. Музыка и закадровый голос будут предоставлены. Требуется творческий подход и опыт в анимации.
Сделать 3D Анимационный Ролик
Есть 3D видео Ролик который надо переделать в хорешем качестве и забрендировать его!
Заявки фрилансеров
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