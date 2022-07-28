Gif banner с именем

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт8 заявок509 просмотров

Ник Levi, forum banner gif

3 года назад
guest_16590380100573
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
23 года
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Илья
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Поліна
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Олександр
 
45 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Михаил
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Антон
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артем
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сделать 3D Анимационный Ролик

    Требуется переработать существующий 3D анимационный ролик, улучшив качество и добавив элементы брендинга. Ожидается профессиональный подход и внимание к деталям.

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Продающий ролик о криптовалюте

    Ищется специалист для создания продающего ролика стартапа в сфере криптовалюты. Длительность видео ~2 минуты, с легким юмором. Необходимо визуализировать текст с помощью образов и анимированных блок-схем. Музыка и закадровый голос будут предоставлены. Требуется творческий подход и опыт в анимации.

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимационный ролик для YouTube

    Требуется анимация 2D персонажа для YouTube, который будет объяснять темы в сфере Coaching. Есть готовая иллюстрация и Storyboard. Интересует стоимость за минуту анимации. Приветствуется наличие портфолио.

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Моушн-дизайнер

    Ищется моушн-дизайнер для создания анимированных роликов и разработки дизайна профиля в Instagram для проекта доставки еды из ресторанов. Необходимы креативные идеи и опыт в анимации.

    Анимация18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищем аниматора, 3D

    Требуется 3D-аниматор для создания анимации осьминога по сценарию. Программа - любая, предпочтительно Blender. На выходе анимация в формате FBX, Alembic, GLTF, USD, blend с сохранением текстур и UV-развертки. Коробка с камерой предоставляется.

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимация ролика

    Требуется аниматор для создания анимационных роликов, аналогичных стилю популярных YouTube-каналов. Модельки для анимации уже имеются. Возможность долгосрочного сотрудничества.

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать в svgator анимацию

    Необходимо создать анимацию в среде SVGator, используя готовый макет из AfterEffects. Длительность анимации составляет 30-40 секунд. Важен экспорт в HTML и CSS для дальнейшего использования.

    HTML
    Анимация1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимірувати фото

    Необходимо анимировать фото в аниме-стиле, приближенном к иллюстрациям стима. Важно заранее узнать стоимость выполнения данной задачи. Ожидается качественная анимация с учетом всех нюансов.

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео про торт по готовому сценарию

    Требуется создать анимированный видео-ролик для проекта 'Музей Торта' длительностью 8-10 минут. Ролик должен рассказывать об истории тортов и интересных фактах. У нас есть готовый сценарий и фирменные наработки от дизайнера. Дедлайн - 25 августа 2022.

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видеоролик для продвижения продукта (SaaS-решение для ресторанов)

    Требуется видеомейкер для создания 2D-анимационного видеоролика, направленного на продвижение SaaS-решения для владельцев ресторанов. Ожидается обсуждение технического задания и прайсинга.

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    3 года назад