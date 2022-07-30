Требуется разработать шесть 2D анимаций для сайта на WordPress, преобразовав статичные блоки в анимированные. Подробности по каждому блоку описаны в документации. Ожидаются предложения по ценам и срокам выполнения, а также примеры портфолио.
Презентационный ролик товара
Нужно сделать рекламный презентационный ролик до 30 с, наложить подходящую музыку.
Сценарий:
1. На ближнем плане части собираются в полку в определенном порядке ( есть инструкция), на заднем плане стена и включённая лампочка
2. Полка крутится влево на 90 градусов, возвращается, вправо на 90 градусов, возвращается вперёд на 90 градусов( чтобы показать вид сверху), возвращается
3. На неё прилетают книги, журналы, чашка кофе
4. Полка отдаляется и прилетает на стену на заднем плане, лампочка выключается. Тьма. Появляется наш лого. Конец сцены
3д модель полки есть
Приложите примеры ваших таких выполненных роликов
Пишите телеграм для оперативной связи.
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