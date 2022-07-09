Транскрибация видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт32 заявки914 просмотров

Необходимо сделать транскрибацию видео, общий объём примерно 30 часов, один спикер

3 года назад
guest_16566006582226
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Катя
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Антоніна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ульяна
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
София
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Иван
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ламара
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Никита
 
24 года
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Ярослав
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
42 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитро
 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Антон
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Владимир
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ирина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Валерия
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сергій
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елена
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Полина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Василий
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
8 отзывов
3 года назад
Артур
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павел
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вероника
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владимир
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Жасмин
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алёна
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
45 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Данила
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 отзыва
3 года назад
Анна
 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 часов назад
33 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • СНять видео-рекламу по ТЗ

    $60

    Требуется специалист для съемки видеорекламы по техническому заданию на казахском языке. Нужна хорошая видеосъемка с качественным звуком, персонаж должен быть снят в автомобиле с лицом. Обеспечьте высокое качество видео.

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен креативный видео монтаж заведения .Материал отснял

    $1

    Ищется видеомонтажер для креативного монтажа материала заведения. Оценка стиля работы через портфолио или тестовую работу. Оплата гарантирована при положительном результате.

    Видеомонтаж45 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Улучшить качество

    Задача заключается в улучшении качества записи с видеорегистратора. При увеличении на экране телефона изображение теряет четкость, и видны лишь силуэты. Необходимо повысить четкость видео, чтобы отчетливо видеть происходящее. Пример прилагается для ориентира.

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать видео ролик

    $8

    Требуется видеомонтаж для создания видео роликов: обрезка видео и добавление плашек. Задачи легкие, объем 1-3 видео в неделю. Идеально для фрилансеров, ищущих регулярную работу.

    Видеомонтаж84 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Интро для обучающей программы

    Требуется разработать интро для обучающей программы, которое будет использоваться в начале и в конце каждого урока. Необходимы навыки работы с After Effects и Adobe Premiere для создания качественного видеомонтажа.

    Видеомонтаж22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен гуро анимации Adobe After Effects

    Требуется специалист по анимации в Adobe After Effects для улучшения видеоролика. Видео выглядит скучно и сухо, нужна энергия и выразительность для привлечения внимания зрителей. Ожидается профессиональный подход и креативные идеи для работы.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Видео Монтаж Тик-Ток

    Требуется видеомонтажер для создания рекламных роликов для TikTok длительностью 15-30 секунд. Работа удаленная, оплата фиксированная - 300 грн за ролик. Свободный график.

    Видеомонтаж77 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Цветокор, монтаж 3D видео

    Требуется специалист для цветокоррекции и монтажа 3D видео длительностью 5-7 минут. Видео должно состоять из одного или двух кадров с добавлением анимированных сносок с названиями объектов архитектуры. Опыт работы с 3D видео обязателен.

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обучение видеомонтажа дистанционно в программе DaVinci Resolve

    Ищется специалист для дистанционного обучения видеомонтажу в программе DaVinci Resolve. Предполагается несколько занятий, количество часов будет обсуждено после первого урока. Ожидается индивидуальный подход и возможность задать вопросы.

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимационное видео

    Требуется разработать анимационное видео для бренда электронных сигарет. Необходимо выполнить видеомонтаж и создать привлекательный визуальный контент, соответствующий имиджу бренда.

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    3 года назад