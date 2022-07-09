Нужен креативный видео монтаж заведения .Материал отснял

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  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт45 заявок930 просмотров

Ищу монтажа ,который мне понравится по стилю работы. Можете присылать портфолио или же сделать одну работу тестовую ,если мне понравится ,я её оплачу.

3 года назад
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