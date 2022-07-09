Требуется разработать интро для обучающей программы, которое будет использоваться в начале и в конце каждого урока. Необходимы навыки работы с After Effects и Adobe Premiere для создания качественного видеомонтажа.
Нужен креативный видео монтаж заведения .Материал отснял
Ищу монтажа ,который мне понравится по стилю работы. Можете присылать портфолио или же сделать одну работу тестовую ,если мне понравится ,я её оплачу.
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