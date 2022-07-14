Требуется видеомонтажер для создания простого интро для акции криптобиржи. Идеальный кандидат должен иметь средний опыт в видеомонтаже. Подробности будут обсуждены в личной переписке.
Видеоролик про достопримечательности
Добрый день
Уважаемый исполнитель нужно создать ролики с более интересной анимацией по различным достопримечательностям Армении.
Тексты мы дадим.
Вот пример одного ролика
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