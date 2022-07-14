Видеоролик про достопримечательности

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Закрыт24 заявки416 просмотров

Добрый день

Уважаемый исполнитель нужно создать ролики с более интересной анимацией по различным достопримечательностям Армении.

Тексты мы дадим.

Вот пример одного ролика

https://www.youtube.com/watch?v=YnSt7w0dFA4

3 года назад
skarsu
Сурен 
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