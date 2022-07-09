nikitakzntcv

Никита nikitakzntcv

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Монтаж ваших видеороликов!

Привет, меня зовут Никита, и я уже более 4-х лет занимаюсь видео монтажом. Готов смонтировать любой ваш материал по приемлемой для вас стоимости, учту все ваши пожелания и сделаю все в срок. Имею опыт работы в Final Cut Pro и Adobe After Effects.Специализируюсь в следующих категориях:

- Промо видео

- Выпускные / школьные мероприятия

- Детские праздники

- Вечеринки

- Танцевальное видео

- Свадебное видео

- Видеопрезентации

- Монтаж для YоuТubе / Stories - формат / ТikТоk

- Рекламное видео

- Анимационные ролики

- Видеопоздравления

Для просмотра моего полного портфолио просьба обращаться в ЛС.

Цена по договоренности, в зависимости от сложности вашего проекта.

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Отзывы заказчиков

naprimer4
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
3 года назад
Видео клип с нарезкой фото\видео из жизни моих друзей.
Все было отлично, Никита лучше всех понял что мне хочется и реализовал все со стараниями. Настоятельно рекомендую .
Виталий грамотно и четко сформулировал задание, постоянно был на связи и всегда был доброжелателен. Оплата была произведена в срок, также он добавил дополнительную премию, было очень приятно с ним работать. Рекомендую!
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