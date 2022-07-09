Монтаж ваших видеороликов!
Привет, меня зовут Никита, и я уже более 4-х лет занимаюсь видео монтажом. Готов смонтировать любой ваш материал по приемлемой для вас стоимости, учту все ваши пожелания и сделаю все в срок. Имею опыт работы в Final Cut Pro и Adobe After Effects.Специализируюсь в следующих категориях:
- Промо видео
- Выпускные / школьные мероприятия
- Детские праздники
- Вечеринки
- Танцевальное видео
- Свадебное видео
- Видеопрезентации
- Монтаж для YоuТubе / Stories - формат / ТikТоk
- Рекламное видео
- Анимационные ролики
- Видеопоздравления
Для просмотра моего полного портфолио просьба обращаться в ЛС.
Цена по договоренности, в зависимости от сложности вашего проекта.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
3 года назад
Все было отлично, Никита лучше всех понял что мне хочется и реализовал все со стараниями. Настоятельно рекомендую .
Ответный отзыв
Виталий грамотно и четко сформулировал задание, постоянно был на связи и всегда был доброжелателен. Оплата была произведена в срок, также он добавил дополнительную премию, было очень приятно с ним работать. Рекомендую!