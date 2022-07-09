Монтаж ваших видеороликов!

Привет, меня зовут Никита, и я уже более 4-х лет занимаюсь видео монтажом. Готов смонтировать любой ваш материал по приемлемой для вас стоимости, учту все ваши пожелания и сделаю все в срок. Имею опыт работы в Final Cut Pro и Adobe After Effects.Специализируюсь в следующих категориях:

- Промо видео

- Выпускные / школьные мероприятия

- Детские праздники

- Вечеринки

- Танцевальное видео

- Свадебное видео

- Видеопрезентации

- Монтаж для YоuТubе / Stories - формат / ТikТоk

- Рекламное видео

- Анимационные ролики

- Видеопоздравления

Для просмотра моего полного портфолио просьба обращаться в ЛС.

Цена по договоренности, в зависимости от сложности вашего проекта.