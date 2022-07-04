Есть бизнес, нужно создать для него сайт на wix. Я в этом всем совсем совсем не разбираюсь так что хотелось бы найти кого то кто просто, понятно и за короткое время сможет объяснить как это ...
- $10Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
- $5
Требуются люди с опытом игры в Dayz(от 500 часов) с помощью в рутинных делах(сбор гранат, оружия, базы) и последующих рейдов. От 18 лет. Обязательна адекватность а так же очень важны дружелюбие, позитивность и четкое исполнение ...Разработка игр15 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $300
Всем привет! Нужно найти ателье(либо какие то объединения швей и крафтеров) для пошива косплей одежды и крафта. Подойдут любые русскоговорящие страны кроме Рф и Белоруссии. 1. Нужно написать\позвонить и выяснить принимают ли они заказы и если ...Маркетинговый анализ4 заявкиЗакрытгод назад
- $700
Компания из Сша с большим оборотом, занимающаяся косплей костюмами, париками и реквизитом планирует выйти в инстаграм фейсбук и реддит. Нужен человек с интересными идеями который сможет этим заняться. Платить по мимо фиксированной ставки можем ...Социальные сети (SMM и SMO)94 заявкиЗакрытгод назад
- $400
Хочу сделать видео на 3:40 минуты, для своих друзей из сша в стиле таких клипов https://www.youtube.com/watch?v=TOS2HcQ0soM&ab_channel=AlvvaysA https://www.youtube.com/watch?v=rZHPCcFmEjc&ab_channel=AlvvaysA с большим количеством фото сменяющих друг друга, видео, эфектов и монтажа. думаю работы будет не мало но заплатить могу много) ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершенгод назад