naprimer4

Виталий Бочкарев naprimer4

 
29 летСША/Лос-Анджелес
2 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад

Если тут не отвечаю пишите в телеграмм @Vitaliynaprimer

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Помочь с созданием сайта ответами на вопросы.

    $10

    Есть бизнес, нужно создать для него сайт на wix. Я в этом всем совсем совсем не разбираюсь так что хотелось бы найти кого то кто просто, понятно и за короткое время сможет объяснить как это ...

    Wix
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Помощь в игре Dayz

    $5

    Требуются люди с опытом игры в Dayz(от 500 часов) с помощью в рутинных делах(сбор гранат, оружия, базы) и последующих рейдов. От 18 лет. Обязательна адекватность а так же очень важны дружелюбие, позитивность и четкое исполнение ...

    Разработка игр15 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Поиск косплей ателье

    $300

    Всем привет! Нужно найти ателье(либо какие то объединения швей и крафтеров) для пошива косплей одежды и крафта. Подойдут любые русскоговорящие страны кроме Рф и Белоруссии. 1. Нужно написать\позвонить и выяснить принимают ли они заказы и если ...

    Маркетинговый анализ4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Продвижение в инстаграм/фб/реддит

    $700

    Компания из Сша с большим оборотом, занимающаяся косплей костюмами, париками и реквизитом планирует выйти в инстаграм фейсбук и реддит. Нужен человек с интересными идеями который сможет этим заняться. Платить по мимо фиксированной ставки можем ...

    Социальные сети (SMM и SMO)94 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Видео клип с нарезкой фото\видео из жизни моих друзей.

    $400

    Хочу сделать видео на 3:40 минуты, для своих друзей из сша в стиле таких клипов https://www.youtube.com/watch?v=TOS2HcQ0soM&amp;ab_channel=AlvvaysA https://www.youtube.com/watch?v=rZHPCcFmEjc&amp;ab_channel=AlvvaysA с большим количеством фото сменяющих друг друга, видео, эфектов и монтажа. думаю работы будет не мало но заплатить могу много) ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    год назад
Отзывы фрилансеров
nikitakzntcv
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$300
10 баллов
год назад
Видео клип с нарезкой фото\видео из жизни моих друзей.
Виталий грамотно и четко сформулировал задание, постоянно был на связи и всегда был доброжелателен. Оплата была произведена в срок, также он добавил дополнительную премию, было очень приятно с ним работать. Рекомендую!
Все было отлично, Никита лучше всех понял что мне хочется и реализовал все со стараниями. Настоятельно рекомендую .
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