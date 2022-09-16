Поиск косплей ателье

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт4 заявки316 просмотров

Всем привет!

Нужно найти ателье(либо какие то объединения швей и крафтеров) для пошива косплей одежды и крафта. Подойдут любые русскоговорящие страны кроме Рф и Белоруссии.

1. Нужно написать\позвонить и выяснить принимают ли они заказы и если да, показать им примеры костюмов (это в основном костюмы на заказ под каждого человека и они индивидуальны, в основном это единичные экземпляры)

Примеры работ по возрастающей сложности с допустимыми ценами так же пришлю в лс.Костюмы нужно делать по фото и чтобы они были максимально похожие. Уметь самим составлять лекала или находить их.

2. Если цена ниже или около обозначенной и сроки изготовления меньше 2.5 месяцев- передавать их мне. (подойдут - vk, whatsapp, telegram, viber, instagram).

Подробности в лс

Если сработаемся с ателье и они могут выполнять хотя бы 5 заказов в месяц плачу 200$

Если сработаемся с ателье и они кроме пошива могут делать так же крафт 300

Если могут делать все (обувь, сложный крафт, парики итд итп) 450

Оплата после первого выполненого заказа если он получится хорошо.

Где можно искать-

Социальные сети(фейсбук и его аналоги(вк?), инстаграмм)

Телеграмм каналы. Доски объявлений и любые другие места которые придумаете.

В целом можно импровизировать, искать в любых других местах любыми другими спосабами и действовать на ваше усмотрение. Нам главное получить ателье(и не одно)

3 года назад
naprimer4
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