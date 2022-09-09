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Закрыт2 заявки331 просмотр

есть сайт  книг дорогидуши.com

насколько я понимаю, его когда то пытались раскручивать, сильно перекосив ссылочную массу.

в и тоге он до раскруки, например, был по некоторым запросам на 4-й страничке гугл. а после "раскрутки" пропал и из 500-й)

короче, нужно нормализовать ссылочную массу, как минимум до обычного состояния. вечными ссылками. или любым другим способом, который потом не будет требовать ежемесячных вложений.

раскручивать мне сильно дорого, это не прошу. посмотрите состояние сайта, и скажите, за сколько вы возьметесь "нормализовать" массу, чтобы поисковые системы стали к нему относится нейтрально.

3 года назад
viktor_yan
Виктор 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Олександр
 
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Медведев
 
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