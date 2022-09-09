Требуется маркетолог-фрилансер с опытом настройки и продвижения юридических услуг, включая банкротство, списание долгов и правовую помощь. Ожидается проведение маркетингового анализа и разработка стратегии продвижения. Идеальный кандидат имеет опыт работы в данной области и готов к сотрудничеству.
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есть сайт книг дорогидуши.com
насколько я понимаю, его когда то пытались раскручивать, сильно перекосив ссылочную массу.
в и тоге он до раскруки, например, был по некоторым запросам на 4-й страничке гугл. а после "раскрутки" пропал и из 500-й)
короче, нужно нормализовать ссылочную массу, как минимум до обычного состояния. вечными ссылками. или любым другим способом, который потом не будет требовать ежемесячных вложений.
раскручивать мне сильно дорого, это не прошу. посмотрите состояние сайта, и скажите, за сколько вы возьметесь "нормализовать" массу, чтобы поисковые системы стали к нему относится нейтрально.
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