есть сайт книг дорогидуши.com

насколько я понимаю, его когда то пытались раскручивать, сильно перекосив ссылочную массу.

в и тоге он до раскруки, например, был по некоторым запросам на 4-й страничке гугл. а после "раскрутки" пропал и из 500-й)

короче, нужно нормализовать ссылочную массу, как минимум до обычного состояния. вечными ссылками. или любым другим способом, который потом не будет требовать ежемесячных вложений.

раскручивать мне сильно дорого, это не прошу. посмотрите состояние сайта, и скажите, за сколько вы возьметесь "нормализовать" массу, чтобы поисковые системы стали к нему относится нейтрально.