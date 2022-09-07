Список криптомиксеров

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Завершен1 заявка261 просмотр

Необходимо найти данные и заполнить представленную ниже таблицу:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wyZo1--qaEPQXw8NVYw91Yoh9UTUjDjZ8Jdq1_Xq5z0/edit?usp=sharing

(копируем таблицу себе - заполняем - скидываете свою ссылку на готовую таблицу мне)

Желательно, чтобы исполнитель сам знал и понимал эту тему, а не просто взять информацию из google.

Цель задачи: составить список из 20+ работающих, проверенных криптомиксеров

3 года назад
bmx_ua
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Elenaelena2407
Елена 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
$20
4 дня
Escrow
Задачу выполнила в срок, все договоренности соблюдены, рекомендую
Ответственный и приятный в общении заказчик! Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Elenaelena2407
Елена 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад

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