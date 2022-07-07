Необходимо привлечь 20+ качественных заявок на услугу нейминга стоимостью не более 1000 р. каждая (стоимость заявки включает расходы на услуги исполнителя) путем подключения любого канала трафика (кроме поиска Директа). Тестовый бюджет 20000 р. При успешном запуске будем рады систематически расширять бюджет (потенциально планируем выйти на 300+ заявок в месяц и по разным направлениям - не только нейминг, но и другие услуги) и сотрудничество с подрядчиком.

Подробное ТЗ будет предоставлено непосредственно при личном обсуждении.

Сроки: решить задачу (скрутить бюджет и привлечь заявки) планируем за 10 дней с момента начала работы исполнителя, а лучше быстрее.