Ищется тайный клиент для получения консультации от инвестиционного аналитика на английском языке. Необходимо минимальное знание английского и наличие Whatsapp с иностранным номером (любая страна ЕС). Длительность консультации – 5-10 минут. Никаких дополнительных действий выполнять не требуется.
Привлечение заявок
Необходимо привлечь 20+ качественных заявок на услугу нейминга стоимостью не более 1000 р. каждая (стоимость заявки включает расходы на услуги исполнителя) путем подключения любого канала трафика (кроме поиска Директа). Тестовый бюджет 20000 р. При успешном запуске будем рады систематически расширять бюджет (потенциально планируем выйти на 300+ заявок в месяц и по разным направлениям - не только нейминг, но и другие услуги) и сотрудничество с подрядчиком.
Подробное ТЗ будет предоставлено непосредственно при личном обсуждении.
Сроки: решить задачу (скрутить бюджет и привлечь заявки) планируем за 10 дней с момента начала работы исполнителя, а лучше быстрее.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Маркетинговый анализ5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка презентации из 5 слайдов по маркетинговому анализу. Включить информацию о зрелости рынка, объёме, сегментах целевой аудитории и конкурентном анализе. Презентация должна следовать аналогии с предоставленным примером и содержать таблицы из Google. Оцените потенциальный спрос и интересующие сегменты ЦА.Маркетинговый анализ3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для холодного прозвона базы данных с использованием предоставленного скрипта-опросника. Оплата составляет 200 рублей за звонок с двумя утвердительными ответами на заданные вопросы. Обзвон будет осуществляться через телефонию платформы Битрикс 24, доступ к учетной записи будет предоставлен.Маркетинговый анализ4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необхідно знайти контакти 100 компаній в Казахстані з агро-напрямком. Потрібні дані про 3 контактні особи з кожної компанії: CEO, HRD та керівник відділу розвитку персоналу. Формат: компанія, країна, сегмент, посилання на компанію, контакти. Важливо мати пошту та номер телефону для кожної особи.Маркетинговый анализ2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для проведения консультации по аккаунтам LinkedIn. Необходимо обсудить нюансы управления аккаунтами, чтобы избежать их блокировки. Ожидается маркетинговый анализ и рекомендации по эффективному использованию платформы.Маркетинговый анализ1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется настройка e-bay магазина с целью увеличения продаж. Необходим маркетинговый анализ для выявления возможностей оптимизации и повышения эффективности работы магазина.Маркетинговый анализнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется менеджер по рекламе в Telegram для мониторинга обменников СНГ. Необходим опыт подбора каналов для привлечения целевой аудитории, умение анализировать статистику, вести рекламные кампании и понимать боли аудитории. Гибкий график работы и дружная команда. Ищем креативного специалиста с успешными кейсами.Маркетинговый анализ13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется проверить настройки Google Analytics и внести изменения для корректного отслеживания данных. Необходим опыт в маркетинговом анализе и понимание функционала аналитики.Маркетинговый анализ3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется провести SEO-оптимизацию интернет-магазина фототоваров на платформе Magento 2.4.4 CE. Необходимо провести анализ поведения пользователей, оптимизировать сайт для повышения конверсии, а также улучшить юзабилити. Поддержка настройки аналитики в GA4 также будет важной частью работы.Маркетинговый анализ1 исполнительЗакрыт3 года назад