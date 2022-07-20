Ищем человека для холодного прозвона (не продажи). Предоставим базу и скрипт - опросник.

Оплата: 200р за 1 звонок в котором будут даны 2 утвердительных ответа на указанные в скрипте вопросы.

Обзвон будет осуществляться через телефонию платформы Битрикс 24 - учетная запись предоставляется.