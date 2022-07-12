Требуется проверить настройки Google Analytics и внести изменения для корректного отслеживания данных. Необходим опыт в маркетинговом анализе и понимание функционала аналитики.
Менеджер по рекламе в telegram
Описание вакансии
Наш сервис - мониторинг обменников СНГ для поиска выгодного курса обмена онлайн.
В поисках специалиста с опытом подбора telegram каналов для привлечения дополнительной ЦА на сервис, умением рекламной подачи и успешными кейсами покупки рекламы в telegram, которому близка тематика криптовалют/обмена валют. Умение работать с ЦА, понимать боли аудитории, эффективно подбирать каналы, анализировать статистику, быстро реагировать на ситуации.
Обязанности:
* Креативный поиск каналов для рекламы в telegram;
* Поиск ЦА в telegram; Нестандартный подход к поиску ЦА;
* Знание и владение сервисами аналитики Telegram-каналов;
* Аналитика и отбор каналов для размещения рекламы;
* Ведение рекламных кампаний в telegram;
* Анализ эффективность рекламы; отчетность;
* Анализ конкурентов.
• Гибкий график работы;
• Дружная команда.
Условия: https://forms.gle/EcgMhejJy6rKwFB39
Заявки фрилансеров
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