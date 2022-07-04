Требуется провести маркетинговое исследование для направления продаж станков лазерной резки металла или металлообрабатывающих станков из Китая. Необходимо проанализировать целевую аудиторию, выявить ее боли и потребности, исследовать конкурентов и источники трафика для формирования эффективного предложения.
SEO-оптимизация онлайн-магазина
Добрый день.
Есть интернет-магазин фототоваров на английском языке, рассчитанный на англоязычную аудиторию, соответственно.
Движок - Magento 2.4.4 CE. Установлена пара расширений для SEO, но они просто по шаблонам работают, копируя название товара в поля для ключевых слов, описания и т.п.
Надо провести анализ сайта, поведения посетителей, SEO-оптимизацию, может быть поднастроить аналитику, (я в этом GA4 вообще запутался) улучшить юзабилити (если окажется, что люди приходят, но не доходят до покупки из-за неудобств).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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