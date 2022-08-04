Требуется специалист для холодного прозвона базы данных с использованием предоставленного скрипта-опросника. Оплата составляет 200 рублей за звонок с двумя утвердительными ответами на заданные вопросы. Обзвон будет осуществляться через телефонию платформы Битрикс 24, доступ к учетной записи будет предоставлен.