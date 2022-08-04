Тайный клиент (получить консультацию по whatsapp)

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт5 заявок323 просмотра

Требования:

1. Минимальное знание английского (консультация на англ языке)

2. Наличие Whatsapp с иностранным номером (любая страна ЕС)

Для выполнения данного задания необходимо получить консультацию от инвестиционного аналитика. Длительность консультации около 5-10 минут. Кроме консультации никаких действий выполнять не нужно.

3 года назад
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