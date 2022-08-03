Презентация из 5 слайдов (тематика маркетинг)

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт3 заявки189 просмотров
  • На каком этапе зрелости находится рынок? Примерный объём/ёмкость рынка — в разрезе показателей TAM, SAM, SOM. Есть ли потенциал в этом рынке?
  • Какие сегменты целевой аудитории будут максимально интересны для запуска по социально-демографическим или иным параметрам? Учитывайте не только размер ЦА, но и оценивайте потенциальный спрос.
  • Кто конкуренты? Анализ сайтов, трафика, воронки, отзывов и социальных сетей конкурентов.
Презентация по типу как здесь - (8-11 слайд) https://docs.google.com/presentation/d/1ag_yZIwLDdHJLiG99B5e0xVPHbRnEy6y/edit?usp=sharing&ouid=103339014932181491838&rtpof=true&sd=true

обратите внимание в слайдах вложения таблицы гугла

3 года назад
guest_16595117976269
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Заявки фрилансеров

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