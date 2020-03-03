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Мы делаем лидогенерацию, маркетинг, целевые страницы, рекламу и обеспечиваем "под ключ" постоянный поток обращений от клиентов.
БЕСПЛАТНО выполним всю подготовительную работу: создание эффективного сайта, проработка всех текстов маркетологом, настройка аналитики и рекламных кампаний.
Обеспечим "под ключ"
1. Целевые заявки (лиды) от клиентов для агентств недвижимости, риэлторов, застройщиков.
2. Целевые заявки (лиды) от клиентов для адвокатов, юридических и бухгалтерских компаний.
У нашей команды есть практический опыт работы с рекламой на следующих языках: русский, украинский, английский, немецкий, испанский, португальский, французский, нидерландский, чешский, болгарский, польский, турецкий, иврит, арабский, китайский.
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Настроить рекламу в Google / Яндекс / Baidu (китайская поисковая система) - не сложно. Сложно сделать так, чтобы эта реклама давала заявки и продажи.
Результат можно получить только при комплексной работе с тремя составляющими
1. Текст на сайте (коммерческое предложение)
Информация на сайте должна «цеплять» потенциального клиента. Посетитель должен получить четкий ответ, почему ему выгоднее обратиться к вам, а не к вашим конкурентам.
2. Целевая страница (сайт)
Страница должна быть «заточена» под конвертацию посетителей сайта в заявки. Она должна быть простой, удобной и хорошо адаптированной под смартфоны.
3. Рекламные кампании
Задача рекламы - привести на сайт заинтересованных в предложении посетителей. Рекламные кампании должны быть правильно настроены и с ними в ежедневном режиме должен работать опытный специалист.
Проблема
9 из 10 сайтов, для которых клиенты просят настроить рекламу, АБСОЛЮТНО НЕ ПОДХОДЯТ для контекстной рекламы в Google / Яндекс / Baidu ни с технической точки зрения, ни с точки зрения маркетинга.
Целевые страницы не "заточены" под конвертацию посетителей сайта в заявки, а тексты не раскрывают конкурентные преимущества предложения.
Как следствие - затраты на рекламу высокие, а ее эффективность низкая.
Решение
Мы заинтересованы в длительном сотрудничестве с клиентами, но без хороших результатов это невозможно.
Поэтому, всю подготовительную работу, необходимую для запуска ЭФФЕКТИВНОЙ рекламы в Google / Яндекс / Baidu, наша команда выполнит для вашей компании БЕСПЛАТНО.
1. Проработка коммерческого предложения маркетологом (тексты на сайте) – БЕСПЛАТНО.
2. Разработка правильной целевой страницы для рекламы (Landing Page) – БЕСПЛАТНО.
Качественно проработанное коммерческое предложение (тексты), правильно сделанная целевая страница и профессионально настроенная реклама позволят вам эффективно конвертировать потенциальных клиентов в реальные заявки и продажи.
В итоге: вы получаете хорошие результаты по рекламе в Google / Яндекс / Baidu и зарабатываете деньги, а мы получаем постоянного клиента.
Хотите посмотреть примеры правильно составленных текстов для рекламы и примеры целевых страниц, которые показали на практике высокую эффективность?
Отправьте запрос на мой e-mail: [email protected] и я пришлю вам примеры наших работ и покажу результаты наших клиентов (кейсы).
В письме сразу указывайте сферу своей деятельности и ссылку на свой сайт. Информация будет отправлена в том случае, если ваше направление бизнеса соответствует нашей специализации в рекламе (т.е. если вы являетесь нашим потенциальным клиентом).
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ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:
Услуги по настройке и оптимизации рекламы в Google / Яндекс / Baidu
1. Профессиональная настройка «под ключ» контекстной рекламы в Google / Яндекс / Baidu (поисковая реклама, ремаркетинг / ретаргетинг, КМС / РСЯ, реклама в Gmail и YouTube).
2. Настройка отслеживания целей в Google Analytics и Яндекс Метрике (заявка на сайте, обращение в онлайн чат, заказ звонка, звонок на номер телефона (Call Tracking).
3. Аналитика и оптимизация (ведение) рекламных кампаний (результат: увеличение количества заявок (лидов), снижение стоимости заявки, повышение качества заявок).
4. Проведение А/Б тестов целевых страниц.
5. Мониторинг рекламной активности конкурентов и рекомендации по повышению эффективности рекламных кампаний.
Дополнительные услуги:
1. Анализ целевой аудитории: сегментация, анализ желаний, “болей” и страхов потенциальных клиентов, выявление ключевых факторов, влияющих на принятие решения о покупке.
2. Конкурентная разведка: анализ коммерческих предложений, сайтов и рекламных кампаний конкурентов.
3. Разработка конкурентной стратегии и УТП (уникального / улучшенного торгового предложения). Проработка маркетологом коммерческого предложения для целевой страницы заказчика.
УТП — это часть конкурентного преимущества (ваше отличие от конкурентов), на основе которого потенциальный клиент выбирает компанию, услугу или товар.
УТП – это основа результативной рекламы в интернете.
4. Разработка «под ключ» целевой страницы (Landing Page) для рекламы в интернете: маркетинг, тексты, дизайн, техническая часть и т.д.
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
Готов ответить на любые дополнительные вопросы.
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