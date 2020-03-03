Целевые заявки (лиды) для агентств недвижимости, юридических и бухгалтерских компаний. Реклама в Google, Яндекс, Baidu.

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Мы делаем лидогенерацию, маркетинг, целевые страницы, рекламу и обеспечиваем "под ключ" постоянный поток обращений от клиентов.

БЕСПЛАТНО выполним всю подготовительную работу: создание эффективного сайта, проработка всех текстов маркетологом, настройка аналитики и рекламных кампаний.

Обеспечим "под ключ"

1. Целевые заявки (лиды) от клиентов для агентств недвижимости, риэлторов, застройщиков.

2. Целевые заявки (лиды) от клиентов для адвокатов, юридических и бухгалтерских компаний.

У нашей команды есть практический опыт работы с рекламой на следующих языках: русский, украинский, английский, немецкий, испанский, португальский, французский, нидерландский, чешский, болгарский, польский, турецкий, иврит, арабский, китайский.

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Настроить рекламу в Google / Яндекс / Baidu (китайская поисковая система) - не сложно. Сложно сделать так, чтобы эта реклама давала заявки и продажи.

Результат можно получить только при комплексной работе с тремя составляющими

1. Текст на сайте (коммерческое предложение)

Информация на сайте должна «цеплять» потенциального клиента. Посетитель должен получить четкий ответ, почему ему выгоднее обратиться к вам, а не к вашим конкурентам.

2. Целевая страница (сайт)

Страница должна быть «заточена» под конвертацию посетителей сайта в заявки. Она должна быть простой, удобной и хорошо адаптированной под смартфоны.

3. Рекламные кампании

Задача рекламы - привести на сайт заинтересованных в предложении посетителей. Рекламные кампании должны быть правильно настроены и с ними в ежедневном режиме должен работать опытный специалист.

Проблема

9 из 10 сайтов, для которых клиенты просят настроить рекламу, АБСОЛЮТНО НЕ ПОДХОДЯТ для контекстной рекламы в Google / Яндекс / Baidu ни с технической точки зрения, ни с точки зрения маркетинга.

Целевые страницы не "заточены" под конвертацию посетителей сайта в заявки, а тексты не раскрывают конкурентные преимущества предложения.

Как следствие - затраты на рекламу высокие, а ее эффективность низкая.

Решение

Мы заинтересованы в длительном сотрудничестве с клиентами, но без хороших результатов это невозможно.

Поэтому, всю подготовительную работу, необходимую для запуска ЭФФЕКТИВНОЙ рекламы в Google / Яндекс / Baidu, наша команда выполнит для вашей компании БЕСПЛАТНО.

1. Проработка коммерческого предложения маркетологом (тексты на сайте) – БЕСПЛАТНО.

2. Разработка правильной целевой страницы для рекламы (Landing Page) – БЕСПЛАТНО.

Качественно проработанное коммерческое предложение (тексты), правильно сделанная целевая страница и профессионально настроенная реклама позволят вам эффективно конвертировать потенциальных клиентов в реальные заявки и продажи.

В итоге: вы получаете хорошие результаты по рекламе в Google / Яндекс / Baidu и зарабатываете деньги, а мы получаем постоянного клиента.

Хотите посмотреть примеры правильно составленных текстов для рекламы и примеры целевых страниц, которые показали на практике высокую эффективность?

Отправьте запрос на мой e-mail: [email protected] и я пришлю вам примеры наших работ и покажу результаты наших клиентов (кейсы).

В письме сразу указывайте сферу своей деятельности и ссылку на свой сайт. Информация будет отправлена в том случае, если ваше направление бизнеса соответствует нашей специализации в рекламе (т.е. если вы являетесь нашим потенциальным клиентом).

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ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:

Услуги по настройке и оптимизации рекламы в Google / Яндекс / Baidu

1. Профессиональная настройка «под ключ» контекстной рекламы в Google / Яндекс / Baidu (поисковая реклама, ремаркетинг / ретаргетинг, КМС / РСЯ, реклама в Gmail и YouTube).

2. Настройка отслеживания целей в Google Analytics и Яндекс Метрике (заявка на сайте, обращение в онлайн чат, заказ звонка, звонок на номер телефона (Call Tracking).

3. Аналитика и оптимизация (ведение) рекламных кампаний (результат: увеличение количества заявок (лидов), снижение стоимости заявки, повышение качества заявок).

4. Проведение А/Б тестов целевых страниц.

5. Мониторинг рекламной активности конкурентов и рекомендации по повышению эффективности рекламных кампаний.

Дополнительные услуги:

1. Анализ целевой аудитории: сегментация, анализ желаний, “болей” и страхов потенциальных клиентов, выявление ключевых факторов, влияющих на принятие решения о покупке.

2. Конкурентная разведка: анализ коммерческих предложений, сайтов и рекламных кампаний конкурентов.

3. Разработка конкурентной стратегии и УТП (уникального / улучшенного торгового предложения). Проработка маркетологом коммерческого предложения для целевой страницы заказчика.

УТП — это часть конкурентного преимущества (ваше отличие от конкурентов), на основе которого потенциальный клиент выбирает компанию, услугу или товар.

УТП – это основа результативной рекламы в интернете.

4. Разработка «под ключ» целевой страницы (Landing Page) для рекламы в интернете: маркетинг, тексты, дизайн, техническая часть и т.д.

Мои контакты:

E-mail: [email protected]

Готов ответить на любые дополнительные вопросы.

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