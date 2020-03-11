Услуги по сертификации и растаможке авто. Результ.

В поисковых рекламных кампаниях, по которым уже на протяжении 3-х месяцев проводится оптимизация, коэффициент конверсии в заявку составляет 26%-27%. Т.е. каждый 4-й потенциальный клиент, переходящий на сайт заказчика с рекламы, оставляет заявку. Все заявки получены по качественным ключевым словам, заранее согласованным с клиентом.