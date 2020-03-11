Услуги по регистрации ООО / ФОП. Результат работы.

При средней цене за клик 46 грн. (конкурентная тема с высокой ценой за клик) обеспечиваю заказчику заявки от потенциальных клиентов в среднем по 164 грн. за заявку. Все заявки получены по качественным ключевым

словам, заранее согласованным с заказчиком. Коэффициент конверсии в заявку составляет 27%.