Настроить контекстную рекламу в Гугл и сделать лендинг

Честно говоря, практически никогда не пишу отзывы. Но тут другой случай. Андрей и его команда отработали идеально. Четко вникли в мою запутанную ситуацию, отобрали главное от второстепенного, быстро достигли результата. Все вопросы , которые возникали по ходу выполнения, решались очень оперативно. Андрей спасибо огромное, Вы очень ответственно относитесь к работе. Это встречается нечасто.