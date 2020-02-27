Увеличение продаж, контекстная реклама

Имеется магазин на Битрикс с матрицей в 60 тыс товаров(можем сделать любой фид). Необходимо создать в Директ компании и объявления, для каждого товара. Чтоб человек ища товар и вводя «артикул» или «бренд + артикул» натыкался на наше ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы хотели бы заказать услуги контекстной рекламы для французского
интернет-магазина авто запчастей
(https://depotop.com). На данный момент ассортимент
представлен более чем 10 000 позиций и
активно расширяется. По каждой позиции
мы можем предоставить название категории
на французском языке, список номеров
детали, подходящие машины и другие
параметры, которые могут помочь при
работе с ключевыми и стоп-словами. Плюс,
в перспективе, возможно продвижение
русскоязычной версии сайта.
У нас имеются аккаунты в Google Ads, Analytics, Tag
Manager, Merchant Center. На текущий момент у нас
есть две активные кампании в Google Ads с
аналитикой за пару месяцев. Мы можем
предоставить вам гостевой доступ для
аудита, что бы вы могли точней оценить
наши кампании и предоставить нам
информацию о планируемых работах и их
стоимости. Также, если вам это необходимо,
мы можем предоставить список основных
конкурентов в поиске. Мы хотели бы, чтобы
работы по рекламе велись с наших
аккаунтов.
Нас интересует приблизительная оценка
рекламного бюджета и стоимость ваших
услуг. Если цена значительно варьируется
в зависимости от числа одновременно
продвигаемых позиций, то предоставьте
пожалуйста разбивку для 100, 1 000 и 10 000
товаров. Также нас интересует какие
метрики вы можете предоставить для
оценки качества проведенных работ и
целевому расходованию средств (условно,
нам не интересны пользователи с запросом
«купить автозапчасти» из США).
С уважением, компания Depotop.
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