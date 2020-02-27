Увеличение продаж, контекстная реклама

Контекстная рекламаЗакрыт5 заявок241 просмотр
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Мы хотели бы заказать услуги контекстной рекламы для французского

интернет-магазина авто запчастей

(https://depotop.com). На данный момент ассортимент

представлен более чем 10 000 позиций и

активно расширяется. По каждой позиции

мы можем предоставить название категории

на французском языке, список номеров

детали, подходящие машины и другие

параметры, которые могут помочь при

работе с ключевыми и стоп-словами. Плюс,

в перспективе, возможно продвижение

русскоязычной версии сайта.

У нас имеются аккаунты в Google Ads, Analytics, Tag

Manager, Merchant Center. На текущий момент у нас

есть две активные кампании в Google Ads с

аналитикой за пару месяцев. Мы можем

предоставить вам гостевой доступ для

аудита, что бы вы могли точней оценить

наши кампании и предоставить нам

информацию о планируемых работах и их

стоимости. Также, если вам это необходимо,

мы можем предоставить список основных

конкурентов в поиске. Мы хотели бы, чтобы

работы по рекламе велись с наших

аккаунтов.

Нас интересует приблизительная оценка

рекламного бюджета и стоимость ваших

услуг. Если цена значительно варьируется

в зависимости от числа одновременно

продвигаемых позиций, то предоставьте

пожалуйста разбивку для 100, 1 000 и 10 000

товаров. Также нас интересует какие

метрики вы можете предоставить для

оценки качества проведенных работ и

целевому расходованию средств (условно,

нам не интересны пользователи с запросом

«купить автозапчасти» из США).

С уважением, компания Depotop.

4 года назад
guest_15829702704486
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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