Настроить контекст для турагентства

Я руководитель команды веб разработчиков. Нам нужен интернет маркетолог. Сейчас все клиенты это сарафан и фриланс, хотелось бы привлекать с директа. Есть группа вк [url=https://vk.com/atomteam_ru]vk.com/atomteam_ru[/url] И сайт пока с незаполненными кейсами [url=http://atom-team.ru/]atom-team.ru/[/url] , от туда можно понять чем занимаемся. Нужен ...