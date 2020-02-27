Настроить контекст для турагентства

Контекстная рекламаЗакрыт30 заявок560 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Цель: нагнать трафик лидов, сделать продающие объявления для лендинга и основного сайта с невысокой стоимостью за клик.

4 года назад
guest_1582820161231
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Рассылка e-mail

    Необходимо разослать письмо по моей базе примерно 1 000 000 ящиков. Ящики все валидные. В списке будут ящики-маркеры для проверки. Срок исполнения 2 дня.

    Контекстная реклама8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оптимизировать рекламные кампании AdWords

    есть аккаунт в AdWords тематика туристические страховки онлайн, визовая поддержка регионы - РФ, СПБ и ЛО, МСК нужно оптимизировать РК, добавить новые интересуют специалисты с большим опытом и отзывами, готовые погрузится в данную тематику логин пароль дать не могу,  только номер ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Настроить Яндекс Директ

    Я руководитель команды веб разработчиков. Нам нужен интернет маркетолог.  Сейчас все клиенты это сарафан и фриланс, хотелось бы привлекать с директа. Есть группа вк [url=https://vk.com/atomteam_ru]vk.com/atomteam_ru[/url] И сайт пока с незаполненными кейсами [url=http://atom-team.ru/]atom-team.ru/[/url] , от туда можно понять чем занимаемся. Нужен ...

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Контекстная реклама

    Размещение контекстной рекламы по тематике: Бады.Обход блокировки гуглаСопровождениеОплата по факту недельного теста, т.к. модерация проходит, 3-5 дней работает, потом блок.

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Целевые лиды по своей тематике

    Архитектурная мастерская хочет приобретать целевые лиды по своейтематике. Критерий соответствия: - Потребность лида в услугах дизайнера интерьера. - Достаток выше среднего. - Бюджет на реализацию более 2.000.000 рублей. Требования к исполнителю - как минимум один успешный проект в нише ...

    Контекстная реклама8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дать консультацию про монетизацию некоммерческого ресурса

    Добрый день! Есть  некоммерческий ресурс, которому уже 13 лет, посвящён музыкальной группе, имеет уникальный(оригинальный) контент, чтобы так скажем окупались затраты на хостинг/домен в своё время были подключены sape и google adsense, обе системы приносят копейки, sape ...

    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать рекламу в Яндекс.Директ на рамки для картин

    $300

    ТЗ  и описание товарной категории в  приложении жду конкретные предложения, осмысленные и не шаблонные Преимущество исполнителям, имеющим дело с большими бюджетами (от 300-500 тыс. в месяц) и большими РК (от 1000 ключевых слов)

    Контекстная реклама15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Таргетинг на сайт через google

    потрібна реклама магазину на Etsy (handmade, скляний декор для дому та скляна біжутерії) через Google Ads на американську аудиторію. Ціль - продажі. Надсилайте кейси в повідомлення.

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    4 года назад