Рассылка e-mail

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Необходимо разослать письмо по моей базе примерно 1 000 000 ящиков.

Ящики все валидные. В списке будут ящики-маркеры для проверки.

Срок исполнения 2 дня.

4 года назад
spolox
Роман 
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад