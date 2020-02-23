Сопровождения рк

Есть собранная и разбитая на группы семантика. Написаны тексты под эту семантику и размещены на сайте. Требуется: 1.Создать рекламную кампанию по этой семантики ведущую на соответствующие посадочные страницы; 2.Кампания должна быть разделена 3.Поиск, РСЯ, Ретаргетинг. 4.Создать с нуля или переработать имеющие ...