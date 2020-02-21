Настройка и ведение рекламы Google по Украине

Контекстная рекламаЗакрыт18 заявок222 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно настроить контекст для сайта https://igla.media/

Только Google, как вариант поставить еще ремаркетинг.

Жду от вас приблизительную цену бюджета и ведения 

4 года назад
Neron4ik
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад