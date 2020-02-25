Яндекс Директ

Создать кампанию в Яндекс.Директе на поиске -Собрать семантику -Собрать ключи -разбить ключи по группам (1-10 ключей в группе близкие по смысловому значению, если частотность больше 100 то лучше в отдельной группе оставлять ключ) -Добавить минус фразы -Написать объявления (2-й заголовок ...