Яндекс Директ

Создать кампанию в Яндекс.Директе на поиске -Собрать семантику -Собрать ключи -разбить ключи по группам (1-10 ключей в группе близкие по смысловому значению, если частотность больше 100 то лучше в отдельной группе оставлять ключ) -Добавить минус фразы -Написать объявления (2-й заголовок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Организовать компанию в яндекс директе.
количество поисковых фраз до 10
В предложении указать стоимость и срок.
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