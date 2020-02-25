Яндекс Директ

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4 года назад
warm
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
19 дней назад
Выбранный исполнитель
freellance
42 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$1
5 дней
Все быстро и качественно. При выполнении задачи все уточняющие вопросы исключительно по делу. С Павлом приятно общаться, всегда на связи. Рекомендую!
Благодарю Андрея за работу. Постоянно на связи, отвечал в течение нескольких секунд. Чёткое ТЗ. Очень приятный в общении человек. Рекомендую!