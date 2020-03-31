Настройка и ведение ЯД и GA

$391
Контекстная рекламаЗавершен2 заявки256 просмотров
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Необходимо настроить и вести Яндекс Директ для магазина электротоваров и Google Ads для магазина посуды. 

4 года назад
sparj
39 летИспания
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
profi_kontext
Екатерина 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 дней назад
4 года назад
$200
30 дней
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Все хорошо!