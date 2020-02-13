Специалист по AdWords (КМС)

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Ищу специалиста по AdWords (КМС) с кейсами отлива трафика на мобильные приложения (iOS, Android).

От 100-200 + инсталов дейли (в сутки). 

Плюсом будет опыт работы с финансовой тематикой.

4 года назад
overdr1ve88
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад