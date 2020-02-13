Нужен специалист по Яндекс Директ

Контекстная рекламаЗакрыт47 заявок596 просмотров
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Необходима настройка и ведение рекламной компании строительной тематики. (Продажа строительного оборудования)

Также приветствуется умение работать с Google Adwords.

Помимо данного проекта есть еще несколько.

Присылайте свои кейсы, а также обозначайте желаемый размер оплаты!

3 года назад
Velaweb
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
12 дней назад