Yandex. ru/ Специалист по лидогенерации, оптимизации, рекламе, SEM

Контекстная рекламаЗакрыт8 заявок227 просмотров
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Мы – образовательый стартап, ищем специалиста по лидогенерации, который может увеличить поток потенциальных клиентов на посадочную страницу www.goenroll.org используя платформу Яндекс. Если вы специалист в Рунете, хорошо владеете русским языком, имеете статус лицензированного специалиста в Яндекс, работаете со всем инструментарием (слова, рекламные обьявления, имидж, видео), умеете создавать, тестировать и поддерживать рекламные кампании, я приглашаю вас к сотрудничеству. 

Бюджет по договоренности.  

Спасибо!

4 года назад
guest_15818091280197
4 года в сервисе
Был
4 года назад