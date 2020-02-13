Yandex. ru/ Специалист по лидогенерации, оптимизации, рекламе, SEM

Мы – образовательый стартап, ищем специалиста по лидогенерации, который может увеличить поток потенциальных клиентов на посадочную страницу www.goenroll.org используя платформу Яндекс. Если вы специалист в Рунете, хорошо владеете русским языком, имеете статус лицензированного специалиста в Яндекс, работаете со всем инструментарием (слова, рекламные обьявления, имидж, видео), умеете создавать, тестировать и поддерживать рекламные кампании, я приглашаю вас к сотрудничеству.

Бюджет по договоренности.

Спасибо!