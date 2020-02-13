Отредактировать кампанию в Яндекс директ

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Есть несколько работающих кампаний в Яндекс директе, настроенные на Москву. Нужно почистить территориальные ключи и привязать на Минск и Смоленск, убрать мусор, заменить url посадочной страницы.

4 года назад
guest_15666645401955
4 года в сервисе
Был
год назад