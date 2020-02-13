Отредактировать кампанию в Яндекс директ

Необходим аккаунт или метод прохождения модерации на серую тематику, а именно Накрутка в соц. сетях. Интересует именно гугл. Не получается пройти модерацию, хотя у конкурентов по самым серым словам есть успешное прохождение. Большая просьба, писать только ...