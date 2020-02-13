Помошь с Яндекс Метрикой

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Помошь с Яндекс Метрикой

4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
20 часов назад
Выбранный исполнитель
AlexBrand
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$1
1 день
Хороший исполнитель. Задача выполнена на высоком уровне. На связи был постоянно, отвечал на все вопросы, к решению задач подходит ответственно. Дополнительные правки внес за приемлемую плату и сделал их в короткий срок. Отлично реализовал мобильный вариант верстки несмотря на то что было много особых нестандартных требований. Работает быстро и качественно, работу доводит до конца. К сотрудничеству рекомендую!
Отличный заказчик. Задачи ставит чётко и понятно, знает чего хочет. Всегда на связи. Своевременная оплата. Без сомнений рекомендую к сотрудничеству.