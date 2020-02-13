Прохождение модерации на серую тематику в Google Ads

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Необходим аккаунт или метод прохождения модерации на серую тематику, а именно Накрутка в соц. сетях. Интересует именно гугл. Не получается пройти модерацию, хотя у конкурентов по самым серым словам есть успешное прохождение.

Большая просьба, писать только тем, у кого есть успешные кейсы.

4 года назад
ilgizarchik
Илгизар 
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад