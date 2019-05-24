Neron4ik

Александр Neron4ik

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

bashkir86_del
Руслан 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
$120
10 баллов
6 лет назад
Перенос сайта на WP с мелким апгрейдом
WordPress
Рекомендую!
Рекомендую
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