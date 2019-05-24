Нужно настроить контекст для сайта https://seo-v.online/ упор на индивидуальные курсы
- Контекстная реклама18 заявокЗакрыт4 года назад
Настройка контекстной рекламы Яндекс и Google для сайта https://spravkiok.ruКонтекстная реклама15 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно составить СЯ для сайта Химии для бассейнов Разделы: Дезинфицирующие средства Хлор жидкий Хлор в таблетках Регуляторы уровня рН Перекись водорода Активный кислород Альгициды (от ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна настройка рек компании Google адвордс по всей Польше, на польском языке. для сайта https://impreza.fun ( доделывается, пару дней и будет готов) Прошу подавать заявки у кого есть опыт введение Также ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна настройка рек компании Google адвордс по всей Польше, на польском языке. для сайта https://impreza.fun ( доделывается, пару дней и будет готов) Прошу подавать заявки у кого есть опыт введение Также ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, нужно уменьшить загрузку сайта и найти то что замедляет работу загрузки Сразу напишу что обвинять во всем виноват плагин Autoptimize нет смысла так как проблема была еще до того как поставил. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно настроить контекст для сайта https://igla.media/ Только Google, как вариант поставить еще ремаркетинг. Жду от вас приблизительную цену бюджета и веденияКонтекстная реклама18 заявокЗакрыт5 лет назад
На странице контактов очеь долгая загрузка страницы Нужно максимально уменьшить количество запросов https://igla.media/contact/ Просьба в комментах указывать причину зависание. Установить плагины оптимизации и я могу. Теоретически ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать конструктор адресных табличек (пример https://azbukadekor.ru/catalog/tovary_dlya_doma/house_signs/ ) для сайта на WP вместо раздела https://igla.media/product-category/adresnye-tablichki/ шаблоны можно передрать или же взять с других сайтов итог чтоб был конструктор и по итогу ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Очень сильно долго грузиться сайт и сильная нагрузка на сервер https://prnt.sc/pp4uxr Нужно уменьшить нагрузку, оптимизировать скокрость сайта Как вариант почистить вирусы урл сайта aquaproject.suТестирование сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад
нужно подобрать и разместить контент на сайт по структуре Для сайта https://color-aim.ru ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ - продвижение в топ - продвижение по трафику - внутрення оптимизация - контекстная ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно найти ошибки которые не дают сайту нормального органического трафика Цель запросы в топ 3 https://altair-alp.ru/ Прошу тезисно предоставить то что будет проводиться с сайтом . есть ...Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать редизайн сайта на битриксе и внести некоторые правки на bitrix cmsСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно настроить Яндекс Маркет для сайта интернет магазинаКонтекстная реклама6 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу грамотного спеца для некоторых правок и доработок по сайту на MODX Revolution 2.6.1 Просьба не подавать заявок тех кто не сталкивался и нет опыта с данной cms Просьба написать ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно повысить позиции и трафик по Google Для сайта https://color-aim.com Прошу сделать краткий анализ недочетов для понимание того что не будут просто покупаться ссылки с sape и все .Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно настроить рекламу для сайта https://sticker.color-aim.com Прошу в заявке указать стоимость ведения и приблизительный бюджет. Есть и другие проекты, ищу добросовестного и профессионального контекстникаКонтекстная реклама31 заявкаЗакрыт6 лет назад
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color-aim в РФ через безопасную сделку Перетянуть сайт color-aim.com украина на color-aim.ru РФ По сути сайт тот же и должен остаться в таком же стиле - сделать сайт на wp с адаптивной с ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
color-aim в РФ Перетянуть сайт color-aim.com украина на color-aim.ru РФ По сути сайт тот же и должен остаться в таком же стиле - сделать сайт на wp с адаптивной с сайта color-aim.com ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Составить семантическое ядро под регион Москва под услуги ниже В СЯ указать разделы и подразделы под которые подобраны запросы, так же частотность и конкуренцию в Exel файлике Наружная реклама - ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт6 лет назад