Уменьшить время загрузки сайта, найти поломанный скрипт (wordpress)

Добрый день, нужно уменьшить загрузку сайта и найти то что замедляет работу загрузки

Сразу напишу что обвинять во всем виноват плагин Autoptimize нет смысла так как проблема была еще до того как поставил.

Заметное зависание сайта прослеживается очень на мобильных устройствах, на некоторых просто не получается зайти на сайт, загружается верхний блок и анимационный шарик загрузки сайта и на это все, дальше сайт не грузиться. ( скрин прикрепил)

Сайт https://igla.media/

Сервис по загрузки

https://gtmetrix.com/reports/igla.media/Be7akyij

Задача: уменьшить время загрузки сайта для десктопов и корректную работу и быстроту для мобильных устройств.

Прошу в комментариях не писать "Могу" "Готов"

Изложите мысль что есть проблема, причина, как вариант скрин.