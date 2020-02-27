Wordpress доработать заказ товара каталог

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки185 просмотров
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Есть рабочий сайт. На нем есть каталог товаров woocommerce , шаблон Elementor 

https://fotooboi-skyline.ru/katalog-fotooboev/ 

надо добавить на сайте другое представление изображений – модульные картины

Вот пример как должен работать заказ: https://1atelie.ru/item/modulnaya_kartina/94015 

То есть имеет две разные формы заказа товара, которым является изображение. Категории те же.  

Полное ТЗ прикрепляю. 

WordPress
4 года назад
vera_kiperman
Вера 
28 летУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв