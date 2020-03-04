Сделать копию сайта и автоматизировать внесение данных!

$190
Веб-программированиеЗавершен1 заявка117 просмотров
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Сделать копию сайта и автоматизировать внесение данных!

Подробности в переписке

Бюджет 190$ Срок до 7-00 утра по МСК, 27.02.2020

4 года назад
WebSockratStudio
Андрей 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-5)
Выбранный исполнитель
dendystyle30
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$190
1 день
WMZ
Ещё раз поработали с Дмитрием! Только положительные эмоции от нашего сотрудничества, рекомендую к рабоет!
Андрей лучший заказчик, всем советую, все честно вовремя, и справедливо, коммуникация на уровне!