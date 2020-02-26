Личный кабинет клиентам компании

Требуется разработать личный кабинет отдела компании для клиентов с простым и понятным веб интерфейсом.

Управление с нашей стороны:

- Клиентов регистрировать мы должны самостоятельно

- У клиентов должны быть поля для заполнения / изменения (название организации, телефон и т.д.)

- Простота в использовании

Выгрузка информации для клиентов должна быть из программы 1С предприятие 1.6, с определённых документов нужно вытаскивать определённые поля и размещать их в соответствующее поле в личном кабинете у клиента со статусом определённого заказа. Подробные алгоритмы работы и условия обговариваем после принятия исполнителем заказа, так как подробное техническое задание еще не составлено.

Возможности модуля:

- Рассылка Email и SMS о изменении статуса заказа

- Вывод информации клиенту в личном кабинете

- Авторизация по телефону (как дополнительная опция)

Если, что то не упомянули, то обговорим в дополнении к заказу. Бюджет проекта еще не определён, так как хотим понимания о сроках и сложности реализации по основным критериям или ждём вашего коммерческого предложения. Просим внимательно ознакомится с Вышеупомянутым текстом прежде чем откликнутся на предложение, нас интересует реальный исполнитель, который понимает что нам требуется. Спасибо за внимание.