Сборка админки с API на Yii2 Framework

$850
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок275 просмотров
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Требуется собрать веб-систему (только админка и API для приложений, без сайта-фронтенда) – разметить классы и взаимодействие между ними, натянуть сверстанные страницы, добавить необходимые расчеты.   

Функционал – редактирование контента, отдача контента по API, прием статистики по API.  

Оплата по факту (можно поэтапно) или СБР.   

Оставляйте портфолио, примеры работ.   

Разыскивается back-end разработчик, который умеет разрабатывать функционал веб-приложения, имеет опыт с разработкой API для веб-сервисов. 

Требования:     

- адекватный, думающий и грамотный специалист;     

- умение понимать задачу, доводить работу до конца;   

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;     

- PHP, Yii1, Yii2, MySQL;     

- понимание архитектуры веб-систем;     

- опыт работы с парсерами, грабберами, рассылкой, картами и тд – приветствуется;     

- желание учиться и применять новые технологии.    

Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, не читали задание или если не знакомы с Yii2.

4 года назад
inc-hunter
Анатолий 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад