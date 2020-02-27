Написать шорткод wordpress вывода следующего месяца

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок313 просмотров
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Написать шорткод wordpress вывода следующего месяца.

Например: сейчас февраль, надо чтобы шорткод [nextmonth] выводил март, в марте он уже будет выводить апрель и тд.

WordPress
4 года назад
mike5644444
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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