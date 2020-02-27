Написать шорткод wordpress вывода следующего месяца.

Всем привет. Нужен разработчик со знанием Netcat CMS. Основная суть работы заключается в написании модуля для сайта. Работа в паре с верстальщиком. Ссылка на сайт: [url=http://biblioteka.shop/]biblioteka.shop/[/url] Ссылка на техническое задание (описание задачи постранично есть в комментариях внизу страницы): [url=https://marvelapp.com/6ih0c78/screen/66577841]https://marvelapp.com/6ih0c78/screen/66577841[/url] Ссылки с ...