Скопировать полностью сайт на вордпресс

Суть такая. На сайте "слишком простой" шаблон (дизайн). Мне нужно его уникализировать, чтобы он смотрелся лучше. Или установить другой шаблон и уникализировать его. Ничего сверхъестественного - сделать уникальную шапку, поменять цвета и т.п.! Бюджет небольшой. Жду ...