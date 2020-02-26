Уникализировать шаблон WP

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок411 просмотров
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Суть такая. На сайте "слишком простой" шаблон (дизайн). Мне нужно его уникализировать, чтобы он смотрелся лучше. Или установить другой шаблон и уникализировать его. Ничего сверхъестественного - сделать уникальную шапку, поменять цвета и т.п.! Бюджет небольшой. 

Жду предложений.

4 года назад
drive8
Андрей 
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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