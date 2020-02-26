Спарсить данные о фирмах из каталога

Необходимо: 1) Установить сертификат безопасности, проверить полную работоспособность сайта 2) Сделать валидацию формы контактов, льется спам, необходимо устранить по возможности 3) Установить Jivosite или какой нибудь другой онлайн менеджер для битрикса Пишите цену за которую возьметесь и свой опыт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо достать из этого каталога zl.lv название, емайл, телефон, адрес сайта каждой фирмы.
Ваша цена?
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $15
Необходимо сайт на html + composer раскидать на страницы в NuxtJS, скрипты встроить в стили и скрипты страниц/компонентов. SASS раскидать по страницам и компонентам. В пример, сделана главная страница - в index.vue. Репозиторий скину в личку.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Получить потоковые данные о ценах с [url=https://iexcloud.io/docs/api/]https://iexcloud.io/docs/api/[/url] (необходима регистрация) по API Данные по тикету: aapl API Token: pk_2a0bb90fae2c4d6b947584c1d42d8e1f Данных необходимо встроить в JavaScript: [url=https://jsfiddle.net/TradingView/yozeu6k1/]https://jsfiddle.net/TradingView/yozeu6k1/[/url] (это пример) Подробнее о графиках тут: [url=https://ru.tradingview.com/lightweight-charts/]https://ru.tradingview.com/lightweight-charts/[/url] На выходе: JavaScript с подключенными ценами в реальном времени по тикету: aapl (Apple) Проверка тут: [url=https://jsfiddle.net/TradingView/yozeu6k1/]https://jsfiddle.net/[/url]Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $40
В разрабатываемой CRM требуется создать и запрограммировать несколько страниц пользовательского интерфейса. Требуются знания: PHP MySQL JS Ajax Bootstrap Оценка работы - в проектных часах, стоимость проектного часа - приблизительно 10 у.е. Актуальная задача для примера уровня сложности: На странице нужно добавить блок заявок на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
[url=http://mixxt.github.io/mentions-kinder.js/]http://mixxt.github.io/mentions-kinder.js/[/url] есть вот этот компонент в нём есть баги ( скриншоты) и нужно добавить функционал , возможность добавлять дополнительные команды (тригеры) по спец символам и/или словам (командам) : ! важность -всплывающий select date -всплывающий календарь remind -всплывающий select [url=http://mixxt.github.io/mentions-kinder.js/] [/url]Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
По сайту на Yii sushitime42.ru необходимо внести следующие изменения: 1. Установить платежную систему Сбербанка (тестовые доступы уже есть) 2. Доработать страницу оформления заказа согласно заданию в pdf-файле.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Надо сделать вывод цены в карточке товара сразу в двух валютах, Руб. и USD. Цены в базе забиты в $ и далее конвертируются по курсу и выводятся в рублях в карточке товара. (см. screenshot1.jpg) Надо, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $20
Задача в том, чтобы с разных форм на сайте человек получал разный текст смс.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $4
Нужно интегрировать Google reCAPTCHA v2 в несколько форм 2-х одинаковых html-сайтов. 2 сайта подключены на одни ключи. Ключи и фтп предоставлю.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется спарсить содержимое с сайта petropump ru и перенести на http://texperspektiva.ru/ (сайт на joomla+joomshoping). Жду предложений цены и сроков выполнения.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад