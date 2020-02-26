Спарсить данные о фирмах из каталога

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок229 просмотров
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Необходимо достать из этого каталога zl.lv название, емайл, телефон, адрес сайта каждой фирмы.

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4 года назад
silard
Вадим 
43 годаЛатвия
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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