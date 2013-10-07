silard

Вадим silard

 
43 годаЛатвия/Рига
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Реклама в поисковиках и соц. сетях, SMM, маркетинг, SEO, комплексное продвижение

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

700 000+ ежемесячный трафик на сайты моих клиентов 

150 сайтов уже оптимизированы 

50 успешных акций в социальных сетях 

3 500 000 просмотров видео 

500+ высокочастотных ключевиков выведено в Google и Яндекс ТОП 10 

80 проектов по аудиту юзабилитии 

800% окупаемость рекламы в Google Ads и Яндекс Директ 

25% уровень конверсии на посадочных страницах 

4 500+ seo статей 

30 работающих партнёрских программ 

+ Маркетинг стратегия

    Маркетинговое планирование, формирование систем отработки трафика, SMM моделирование, PPC (Google AdWords, Yandex.Direct, ремаркетинг), веб аналитика

+ Поисковая оптимизация

    Составление семантического ядра, внутренняя и внешняя оптимизация сайта, SEO аудит, анализ конкурентов, естественное наращивание ссылочной массы, мониторинг конверсионных ключевых слов

+ Руководитель проектов

    Полное управление интернет проектами

+ Локальное сотрудничество

Отзывы заказчиков
projectnews
36 летЛатвия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$350
10 баллов
10 лет назад
Обучение в продвижении на примере личного сайта
Детальные объяснения. Обучение до результата. Всегда на связи ответит на любые вопросы. Будем сотрудничать дальше!
Сотрудничество прошло эффективно и результативно.
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
от $50
от 3 дней
#167
Контекстная реклама
нет отзывов
от $30
от 2 дней
#606
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $80
от 7 дней
#738