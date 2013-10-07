ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
700 000+ ежемесячный трафик на сайты моих клиентов
150 сайтов уже оптимизированы
50 успешных акций в социальных сетях
3 500 000 просмотров видео
500+ высокочастотных ключевиков выведено в Google и Яндекс ТОП 10
80 проектов по аудиту юзабилитии
800% окупаемость рекламы в Google Ads и Яндекс Директ
25% уровень конверсии на посадочных страницах
4 500+ seo статей
30 работающих партнёрских программ
+ Маркетинг стратегия
Маркетинговое планирование, формирование систем отработки трафика, SMM моделирование, PPC (Google AdWords, Yandex.Direct, ремаркетинг), веб аналитика
+ Поисковая оптимизация
Составление семантического ядра, внутренняя и внешняя оптимизация сайта, SEO аудит, анализ конкурентов, естественное наращивание ссылочной массы, мониторинг конверсионных ключевых слов
+ Руководитель проектов
Полное управление интернет проектами
+ Локальное сотрудничество
- Раскрутка партнёрки258 просмотров
- Провижение психологической тематики229 просмотров
- Продвижение спа товаров249 просмотров
- Компания для интернет магазина227 просмотров
- Сайт для Кредитной компании186 просмотров
- Е шоп психологических товаров173 просмотра
- SPA интернет магазин169 просмотров