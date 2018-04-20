Ремаркетинг создание и запуск

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Сделать ремаркетинг для адвордс

6 лет назад
silard
Вадим 
43 годаЛатвия
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
up_marketing
Анна 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$50
2 дня
Внятные условия, выполнение по согласованным графикам. Очень доволен качеством выполненных работ - оптимизировался бюджет, вырос CTR.
Довольна сотрудничеством. Задачи поставлены ясно. Оплата точно в срок. Рекомендую как заказчика! Буду рада сотрудничать и в дальнейшем.