Оптимизация рекламы в контексте по 2 сайтам

Контекстная рекламаЗакрыт34 заявки274 просмотра
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Есть настроенные рекламные компании для двух проектов. achub.ru и servis.glavent.ru 

Необходимо сопровождение. Ведение, оптимизация .   

В Яндекс.Директ и Google.Adwords. 

Цель получение заявок и уменьшение стоимости. 

Регион Москва и Московская область. 

Системы кондиционирования и вентиляции.

6 лет назад
glux35
47 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад