Настройка Я.Директа

Критерии:[list][*]декабрь 2017 и старше[*]валюта: рубль[*]страна: РФ[*]потрачено больше 1500 руб.[*]можно пополнить банковской картой[*]остались компании (не удаленные)[/list]
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Требуется настроить яндекс директ, ищу специалиста с успешными кейсами в нише по строительству домов.
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