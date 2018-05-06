Настройка Я.Директа

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Требуется настроить яндекс директ, ищу специалиста с успешными кейсами в нише по строительству домов.

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6 лет назад
s-bobrov
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
andrewmax
Андрей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
115 отзывов(-1)
6 лет назад
$100
4 дня
Работа отлично выполнена по настройке РК в директе, рекомендую
Было приятно поработать. Рекомендую.